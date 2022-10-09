" الغصين " يبحث العديد من الملفات مع منظمة العمل ضد الجوع

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة غزة، وفدا من منظمة العمل ضد الجوعِ " ACF"، ممثلا بالسيدة جوليا بيزاكانيلا وطاقمها المرافق لها.



وحضر اللقاء رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، وطاقم الوحدة.



ورحب الغصين بالوفد الزائر، مثمنا زيارتهم وجهودهم المقدرة في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، ومؤكدا على أهمية تدعيم سبل التعاون الدولي بينهما بما يساهم في خدمة المواطنين.



وتخلل اللقاء استعراض أهم التدخلات الحالية والتوجهات المستقبلية لكلا الطرفين، ومناقشة سبل التعاون وفرص التدخلات المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة المستقبلية.

