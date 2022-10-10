الأسير حسن سلامة يطلق كتابًا يروي فيه تجربته بسجون الاحتلال

غزة - الرأي

أطلق الأسير حسن سلامة من قطاع غزة كتابا جديدا يروي فيه تجربته في سجون الاحتلال.

ويتحدث الكتاب الذي حمل عنوان (خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ) عن تجربته ومعاناته في العزل الانفرادي داخل سجون الاحتلال.

ويضم الكتاب ثلاثة فصول، هي تجربة العزل الأولى، وتجربة العزل الثانية والعزل بطعم الحب، وتحمل ‏‏صفحات الكتاب القصص الكثيرة عن أسرى عاشوا معه، وعن حياته ويومياته وما فيها من الألم والتحدي والحب.

والأسير حسن عبد الرحمن سلامة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غـزة، واعتقل في 17 أيار/مايو 1996، حيث يعتبر من الأسرى القدامى وأطولهم حكما، وأصدرت محكمة الاحتلال عليه حكما بالسجن لمدة 48 مؤبداً إضافة إلى 20 عاماً، بعد اتهامه بالمسئولية عن تنفيذ عدة عمليات أدت إلى مقتل 48 مستوطنا فيما عرفت بعلميات "الثأر المقدس لاستشهاد القائد المهندس يحيى عياش"، وتم نقله مباشرة بعد التحقيق إلى زنازين العزل الانفرادي التي مكث فيها 14 عاما حين خرج إلى الأقسام بعد "إضراب الكرامة".

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