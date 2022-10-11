"عرين الأسود" تستهدف قوة إسرائيلية غرب نابلس

نابلس - الرأي

أعلنت مجموعات عرين الأسود، ظهر الثلاثاء، عن تنفيذها عملية إطلاق نار ضد قوة من جيش الاحتلال في منطقة دير شرف غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عرين الأسود في تصريح صحفي: "نقول للعدو القول ما سترى لا ما تسمع.. ونقول لأوغاد المستوطنين مرة أخرى سنرى من سيحاصر من".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بتعرض قوة من الجيش لإطلاق نار قرب قرية دير شرف غرب نابلس، دون أن تسفر عن إصابات.

وهذه هي العملية الثانية التي تتبناها "عرين الأسود" منذ صباح اليوم، بعد تنفيذها عملية إطلاق نار أولى قرب مستوطنة "شافي شومرون شمال غربي مدينة نابلس أسفرت عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

وكانت مجموعات "عرين الأسود" أعلنت عن بدء "سلسلة أيام الغضب لأجل القدس" رداً على الاقتحامات الاستفزازية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.

ودعت المجموعات أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لها والاشتباك مع العدو في كل مكان"، كما دعت "الفصائل ورجالها المقاومين لتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل اتجاه".