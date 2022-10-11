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بعد تصعيد اقتحاماته وتدنيسه للأقصى

حماس: عمليات المقاومة النوعية انذار متجدد للاحتلال

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:33

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن عمليات المقاومة النوعية والمتواصلة، والتي توجّت اليوم بمقتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال غرب نابلس، هي إنذارٌ متجدّد للاحتلال الذي يصعّد في اقتحاماته وتدنيسه للأقصى واعتدائه على المصلين فيه.

وأبرقت الحركة في تصريح صحفي، الثلاثاء، بالتحية لكل السواعد الرَّامية والأبطال المنتفضين في الضفة الأبيّة، الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن حقّ شعبنا وأمّتنا، ويواصلون التصدّي لإرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه.

وأكدت أن "الاحتلال الذي يرتجي وقف المقاومة بالتنسيق الأمني وترهيب شعبنا سيصل حتماً إلى سراب، وسيواجه حقيقة واحدة أن عليه الرحيل عن أرضنا".

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