الاضراب يشل مرافق الحياة في مناطق مختلفة بالخليل وطولكرم

شل الاضراب الشامل اليوم الأربعاء، مرافق الحياة في عدة مناطق في محافظتي الخليل وطولكرم، نصرة لمخيم شعفاط وعناتا بعد استمرار حصارهما لليوم الخامس على التوالي، واعلانهما العصيان المدني الشامل.

وقالت مصادر محلية إن الحياة تعطلت في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل ومخيم الفوار جنوبا، وتوقفت الدراسة في جامعات الخليل، والبوليتكنيك، والقدس المفتوحة، وخضوري/ العروب.

كذلك عمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، دعما واسنادا لأهلنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس.

وأفادت المصادر، بأن المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.

وكان الأهالي في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح، احتجاجا على الحصار الخانق والعدوان الاسرائيلي على المخيم، المتواصل لليوم الخامس على التوالي.