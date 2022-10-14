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شهيد وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في جنين

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

ارتقى شهيدان وأصيب آخران، صباح اليوم الجمعة، برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي، وهو الشاب متين ضبايا، فيما وصل الطبيب عبد الله ابو تين، مصاباً بشكل بليغ في الرأس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الخاصة تسللت بأعداد كبيرة إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عمارات مع اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة.

ولفتت إلى ان تلك المواجهات تركزت قرب مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، ومخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما نتج عنه استشهاد مواطنين.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك وإسعاف المصابين.

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