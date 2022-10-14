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" الناعوق" الشهيد التركمان رغم الاصابة تم التحقيق معه ميدانيا

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:18

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غزة-الرأي

اكد المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق أن الشهيد  محمد تركمان تعرض لإصابة خطيرة من قبل قوات الاحتلال وتم التحقيق معه ميدانيًا وهو أدى لتأخير نقله لمستشفى تل شومير وتفاقم حالته الصحية.

وقال الناعوق خلال حديثه لقناة الاقصى :"  بالرغم من وجوده بالمشفى الا أن الشهيد  محمد تركمان كان مكبلاً وكانت اجهزة الأمن وضباط المخابرات بجواره على مدار الساعة.

وحمل الناعوق  الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير محمد تركمان، ونؤكد أن استمرار الصمت على جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى ستؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى المرضى شهداء، مطالبا  المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي تقف متفرجة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال بممارسة مزيد من الجرائم بحق الأسرى وشعبنا الفلسطيني.

وشدد الناعوق على ضرورة ان يكون للسلطة دور في انهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين وقضية الإهمال الطبي تحتاج التوجه بشكل فوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال

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