إدارة التعاون الدولي بالصحة تبدأ بتسويق الأولويات والمشاريع الصحية

غزة-الرأي

قال مدير دائرة العلاقات الأجنبية بالإدارة العامة للتعاون الدولي د.محمود رضوان أن دائرته بدأت بعدة جولات ميدانية اشتملت على وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الشريكة.

وأضاف د. رضوان أن هذه الزيارات ولقاءات العمل تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للتعاون الدولي للسعي نحو تعزيز أطر التنسيق والتشبيك وجلب التمويل اللازم وذلك من خلال عرض وتسويق أهم الأولويات الصحية للعام المقبل 2023 م ، إضافة الى مناقشة إمكانية تعزيز الاستثمار الأمثل في الفرص التمويلية المعتادة، بالإضافة الى بحث فرص تمويلية جديدة.

كما واستعرض د. رضوان أهم أولويات مشاريع الرعاية الأولية والمستشفيات وبما يشمل مشاريع الانشاء،و التأهيل،و التجهيز الطبي، وبناء القدرات، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية وذلك بعد أن تم ربط الأولويات بالواقع الصحي الحالي ومدى إمكانية جسر الفجوات وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة.

وقدم د. رضوان شكر وتقدير وزارة الصحة الى جميع الشركاء والذين ثابروا في تحقيق التدخلات المناسبة لتعزيز مواقع تقديم الخدمة والرعاية الصحية ، داعيا الى الاستمرار في تقديم كامل الدعم المالي والفني وتقوية أواصر الشراكة والتعاون المستمر.