وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش قضايا مشتركة بالتعاون مع القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية تأمين الشرطة لمباريات الدوري المحلي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المتفجرات" تُتلف مـواد متفجرة من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام مجمع الشفاء يستقبل رئيس الوفد الطبي المصري وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُقرّ مخططًا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد "عرين الأسود" وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتقلد وسام الاتحاد العربي لكرة السلة بالكويت
أخبار » الأخبار الحكومية

إدارة التعاون الدولي بالصحة تبدأ بتسويق الأولويات والمشاريع الصحية

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:24

إدارة التعاون الدولي بالصحة تبدأ بتسويق الأولويات والمشاريع الصحية
إدارة التعاون الدولي بالصحة تبدأ بتسويق الأولويات والمشاريع الصحية

غزة-الرأي
قال مدير دائرة العلاقات الأجنبية بالإدارة العامة للتعاون الدولي د.محمود رضوان أن دائرته بدأت بعدة جولات ميدانية اشتملت على وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الشريكة.

وأضاف د. رضوان أن هذه الزيارات ولقاءات العمل تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للتعاون الدولي للسعي نحو تعزيز أطر التنسيق والتشبيك وجلب التمويل اللازم وذلك من خلال عرض وتسويق أهم الأولويات الصحية للعام المقبل 2023 م ، إضافة الى مناقشة إمكانية تعزيز الاستثمار الأمثل في الفرص التمويلية المعتادة، بالإضافة الى بحث فرص تمويلية جديدة.

كما واستعرض د. رضوان أهم أولويات مشاريع الرعاية الأولية والمستشفيات وبما يشمل مشاريع الانشاء،و التأهيل،و التجهيز الطبي، وبناء القدرات، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية وذلك بعد أن تم ربط الأولويات بالواقع الصحي الحالي ومدى إمكانية جسر الفجوات وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة.

وقدم د. رضوان شكر وتقدير وزارة الصحة الى جميع الشركاء والذين ثابروا في تحقيق التدخلات المناسبة لتعزيز مواقع تقديم الخدمة والرعاية الصحية ، داعيا الى الاستمرار في تقديم كامل الدعم المالي والفني وتقوية أواصر الشراكة والتعاون المستمر.

إدارة التعاون الدولي بالصحة تبدأ بتسويق الأولويات والمشاريع الصحية 311699909_5952723878093767_7049265636721655109_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟