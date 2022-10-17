وزارة الأسرى تنظم معرضًا يجسد معاناة الأسرى بمدرسة هاشم الشوا

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين اليوم معرضا فنيا يجسد معاناة الاسرى داخل السجون بمدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات، وذلك ضمن برنامج اسبوع غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس قطاع غزة.



من جانبه، أكد منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في كلمة أمام طابور المدرسة على أهمية تعزيز قيمة وسلوك التضامن مع الأسرى وتحويلها الى ثقافة مجتمعية.



وتطرق الناعوق لمعاينة الأسرى والأسيرات داخل السجون وما يمارسه الاحتلال بحقهم من إجراءاته تنتهك قواعد الإنسانية من خلال الإهمال الطبي والحرمان ن الزيارة والاعتقال الإداري وغيرها.