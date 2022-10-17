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وزارة الأسرى تنظم معرضًا يجسد معاناة الأسرى بمدرسة هاشم الشوا

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:27

وزارة الأسرى تنظم معرضًا فنيًا يجسد معاناة الأسرى بمدرسة هاشم عطا الشوا.
وزارة الأسرى تنظم معرضًا فنيًا يجسد معاناة الأسرى بمدرسة هاشم عطا الشوا.

غزة- الرأي
نظمت وزارة الأسرى والمحررين اليوم معرضا فنيا يجسد معاناة الاسرى داخل السجون بمدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات، وذلك ضمن برنامج اسبوع غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس قطاع غزة.


من جانبه، أكد منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في كلمة أمام طابور المدرسة على أهمية تعزيز قيمة وسلوك التضامن مع الأسرى وتحويلها الى ثقافة مجتمعية.


وتطرق الناعوق لمعاينة الأسرى والأسيرات داخل السجون وما يمارسه الاحتلال بحقهم من إجراءاته تنتهك قواعد الإنسانية من خلال الإهمال الطبي والحرمان ن الزيارة والاعتقال الإداري وغيرها.

وزارة الأسرى تنظم معرضًا فنيًا يجسد معاناة الأسرى بمدرسة هاشم عطا الشوا. 310708674_2202759663234931_4563127054755045403_n - Copy 311320793_2202759933234904_5975755600555823884_n
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