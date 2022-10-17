الصحة: الطواقم الطبية تجري ٤ عمليات زراعة قرنية

غزة-الرأي

واصل الفريق الطبي الجراحي المحلي بمستشفى العيون والمتخصص في زراعة القرنية، بنجاح إجراء عمليات زراعة القرنيات لمرضى كانوا يعانون من فقدان الرؤية وذلك ضمن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات والذي أطلقته وزارة الصحة تحت شعار "ومن أحياها" في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وقال استشاري جراحة العيون ورئيس الفريق الطبي المتخصص في زراعة القرنية في مستشفى العيون د. حسام داود أنه تم بالأمس اجراء ثلاث عمليات لحالات تعاني من قرنية مخروطية متقدمة توجت بنجاح على ان يتم اليوم اجراء عملية أخرى هي الرابعة خلال ٢٤ ساعة و ليصبح مجموع العمليات التي أجريت منذ انطلاق البرنامج تسعة عمليات، ما يعيد الأمل لتلك الحالات بعودة الابصار وإنهاء معاناتهم.



وثمن د. داود المتابعة والدعم الكبيرين اللذين حظي بهما الفريق الجراحي من قبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش في إجراء العمليات، ومدير عام المستشفيات د. محمد زقوت ومدير مستشفى العيون د. ماجد حمادة، مثمناً جهود الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية وحرصهم على اتمامها بنجاح.

وأشار د. داوود الى نجاح الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في استقطاب عدد كبير من المتبرعين، داعيا المواطنين الى تعزيز التفاعل مع الحملة لما يتركه ذلك من صدقة جارية عن المتوفى، وإعادة الأمل بالشفاء لمرضى محرومين من نعمة النظر.

وتشكل عملية زراعة القرنية على أيدي جراحين فلسطينيين بارقة أمل لإنهاء معاناة مئات المرضى وإعادة الأمل لهم ولذويهم في القدرة على الرؤية من جديد، حيث يبلغ عدد الحالات التي تحتاج الى زراعة قرنية نحو ٣٠٠ حالة سنويا.