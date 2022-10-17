التعليم تُوقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة أمان فلسطين

غزة- الرأي



وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة أمان فلسطين بدعم من الحكومة الماليزية وذلك لتنفيذ رزمة من المشاريع التي تخدم العملية التعليمية في قطاع غزة.

وشارك في التوقيع الذي تم بمقر الوزارة بغزة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ومدير مؤسسة أمان فلسطين م. عمر صيام، بحضور مدير عام الأبنية م. جمال عبد الباري، ومدير عام التخطيط أ. عائد الربعي، و، ومدير عام اللوازم أ. شاهر مشتهى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير المشاريع في مؤسسة أمان فلسطين م. فراس قاسم، ورئيس قسم الاتفاقيات والمشاريع أ. إيمان عبيد، ورئيس قسم الإعلام أ. سامي جاد الله، ومن دائرة المشاريع أ.صفاء أبو رحمة.

وتشمل الاتفاقية بناء جناح في مدرسة، وترميم 5 مدارس، وتزويد عدد من المدارس بالأثاث المدرسي اللازم، وتوفير أدوات مساعدة لطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير لدولة ماليزيا حكومة وشعباً، وكذلك لمؤسسة أمان فلسطين على دعمهم السخي لشعبنا الفلسطيني في كافة القطاعات ومنها القطاع التعليمي.

ولفت ثابت إلى أن المشاريع الحيوية في هذه الاتفاقية ستساهم في سد جوانب من الاحتياجات التعليمية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير وتجويد العملية التعليمية في جميع الصعد، موضحاً النجاحات والإبداعات المميزة للمدارس في قطاع غزة، وظهور معلمين وطلبة يُحققون جوائز دولية، وهذا يدل على أن الدعم والإسناد للعملية التعليمية في غزة يقع في مكانه الصحيح وهو المزيد من تطوير التعليم.



من جهته، قدّم المهندس صيام الشكر والتقدير لوزارة التعليم مشيداً بإنجازاتها التعليمية المتنوعة، ومؤكداً على عمق التعاون، كما شكر إدارات الوزارة على التواصل والتنسيق لتنفيذ هذه الاتفاقية بالصورة المثلى.



وأوضح أن مؤسسة أمان فلسطين سعيدة بالشراكة مع وزارة التعليم لتقديم المشاريع النوعية التي تفيد الطلبة والمدارس.