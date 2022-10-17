العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي ترصد نشاطات الوحدات

غزة- الرأي

أصدرت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل التقرير الربعي الثالث للعام الجاري 2022 والذي يوضح نشاطات وفعاليات إدارات الوزارة ومرافقها المختلفة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة نفذت خلال هذا الربع العديد من الإنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة رغم جميع التحديات، وقد تم إعداد هذا التقرير من واقع البيانات والتقارير الشهرية الواردة من كافة الإدارات والوحدات العاملة، ومقارنة مع أنشطة الخطة التشغيلية لعام2022م، موضحاً المهام التي قامت بها كافة الإدارات والوحدات.

وأشار التقرير إلى نشاطات مكتب وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة ومواصلته العمل مع المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة شؤون المجلس وشؤون القضاة، والسعي الدائب لتجويد بيئة التقاضي، ورفد القضاء بقضاة أكفاء، والخطوات التي يتخذها للارتقاء بعمل الوزارة والمرافق من خلال مشاركة الوزارة في العديد من اللجان التي تخدم الجمهور الفلسطيني.

وقامت الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار (2639) شهادة عدم محكومية، كما تم توثيق وتصديق (13566) معاملة عدلية لدى كاتب العدل وتصديقات أخرى.

وبالنسبة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة، فقد تم اعتماد (9) محكمين جدد، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، وتنفيذ (35) زيارة ميدانية لجمعيات حقوقية.

وفي الإدارة العامة للشؤون القانونية تم إعداد (15) مذكرات قانونية، والمشاركة في (17) لجان قانونية داخلية وخارجية وإصدار عدد من الدراسات والأبحاث القانونية والقيام بـ23 زيارة للمؤسسات القانونية، إلى جانب المشاركة في ورشة عمل تقيم الدراسة التحليلية حول المعايير الاجتماعية والتحديات التي تواجه النساء المدمنات، والمشاركة لجنة تحضيرية وعلمية في مؤتمر علمي بعنوان السيادة الفلسطينية المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية، وإعداد ورقة لمقترحات بشأن مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي وغيرها من الإنجازات النوعية.

وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن تم معالجة (5) شكوى تتعلق بحقوق مواطنين، وتقديم (41) عون قانوني للمواطنين، والمشاركة بورشة آلية توظيف القانون في خدمة القضايا المجتمعيةـ، والمشاركة في مشروع التشريع والتقنين القيمي مع مشروع التأصيل الفقهي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورئاسة لجنة إعداد دراسة حول إشكاليات المدرسية وتنظيم الشكوى بين المدرسين والطلاب وإنهاء أعمالها والمشاركة في إعداد مشروع إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وقامت وحدة الرقابة الداخلية بإجراء (19) زيارات رقابية شملت إدارات ووحدات ومرافق الوزارة، وإعداد (12) تقارير رقابية، والمشاركة في اجتماع مع الإدارة العامة للنقابات المهنية لمناقشة مدونة السلوك، وإعداد رقابي عن نقابة الذهب مشمولاً بالملاحظات والتوصيات.

وقامت وحدة شؤون القضاء والنيابة بعقد 59 جلسة استماع مع المواطنين وإجراء 330 اتصال وتواصل مع القضاء والنيابة العامة و237 اتصال وتواصل مع المواطنين بخصوص التظلمات.

وبيّن التقرير قيام حدة تطوير الأداء المؤسسي بتنفيذ 9 دورات لـ 175 متدرباً وإعداد مشروع إضافة طابق في مبنى الوزارة الحالي، وانجاز المسودة الاولى من الخطة التشغيلية 2023 بالتنسيق مع الادارات والمرافق وإنجاز دليل التدريب، وإعداد خطة الجودة للوزارة للنصف الثاني من عام 2022 واعتمادها من قبل وكيل الوزارة.

ويأتي هذا إلى جانب العديد من الإنجازات والمهام التي قدمتها إدارات ودوائر الوزارة والتي تم نشرها بواقع 105 خبراً وتقريراً صحفياً، من قبل العلاقات العامة بالإضافة لـ 20 بياناً صحفياً باللغة العربية والإنجليزية، وعدداً من الأنشطة الإعلامية والاجتماعية.