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كرّمت القائمين عليه

"الاقتصاد" تختتم مشروع الأرشفة الإلكترونية لمتضرري الحروب

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:23

جانب من التكريم
جانب من التكريم

غزة - الرأي

اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني مشروع الأرشفة الالكترونية لمتضرري الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال منسق لجان مشروع الأرشفة الالكترونية بالوزارة م. أنور هتهت، إن 19 شخصاً من تخصصات هندسية وإدارية شاركوا في عملية الأرشفة للأضرار الاقتصادية والتي استغرقت 4 أشهر كاملة.

وأوضح هتهت، أن المشروع تم تمويله من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة 50 ألف دولار، وتم من خلاله أرشفة ملفات المتضررين من عام 2000 وحتى عام 2021 والتي بلغت 14 ألف ملف.

وأكد أن الهدف من عملية الأرشفة حفظ حقوق المواطنين المتضررين وضمان عدم ضياعها ونقلها على المنظومة الحكومية الموحدة للأضرار.

وأشار هتهت، إلى أن هذا العمل سيلحقه عمل آخر وهو تجويد البيانات، الذي سيمكن كل شخص بمعاينة ملف الأضرار ومعرفة أضراره من خلال منظومة الدخول الموحد.

من جهته، شكر مدير عام الصناعة بالوزارة رائد الجزار، اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمها لمثل هذه المشاريع التي تحفظ الحقوق وتساهم في تطوير العمل.

ودعا الجزار الصليب الأحمر لمواصلة هذا الجهد الذي يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن الفلسطيني وتسهل عليه الوصول لبياناته بالشكل السليم والسريع.

وكرمت وزارة الاقتصاد الوطني خلال حفل نظمته للقائمين على المشروع بمشاركة ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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