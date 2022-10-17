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المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:24

المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات
المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

 وقالت الوازرة، إنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم  غد الثلاثاء  2022/10/18 

ونوهت أن المستفيدين من التسجيل كل من  الموظف نفسه أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة، أخ،أخت).

وأفادت أنه يستفيد من التسجيل طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط بمبلغ 300 شيكل بشرط أن يكون مسجلا بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة.

كما يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم المهني بمبلغ 200 شيكل بحد أقصى.

 وبخصوص  طلبة الدراسات العليا  قالت أن الطلبة تستفيد بمبلغ 1000 شيكل، بشرط أن يكون الطالب مسجلاً بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة ولا يشمل رسوم الرسالة.

ولفتت إلى أن الأولوية لمن يسجل أولا.

 وأشارت الوزارة  لمن يرغب في التسجيل الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps  ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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