الشرطة والتوجيه السياسي تنظمان حملة للتبرع بالدم

الوسطى- الرأي

نظمت العلاقات العامة في شرطة محافظة الوسطى وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة حملة للتبرع بالدم لضباط وأفراد جهاز الشرطة، وذلك في مقر شرطة محافظة الوسطى.

وشارك في الحملة مدير شرطة محافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر ومدراء الدوائر وضباط وأفراد الإدارات والدوائر والمراكز الشرطية في محافظة الوسطى، ومدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة مقدم محمد جبر وعدد من ضباط التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة محافظة الوسطى المقدم ماجد كلوب أن هذه الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للشرطة لتفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع.

من جانبه، أكد مدير التوجيه السياسي في المحافظة د. محمد جبر أهمية الحملة، مشيرًا إلى أنها تأتي تلبية للواجب الوطني والمسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين وتعاضد أفراد الأجهزة الأمنية مع أبناء شعبنا.

وأشاد د. جبر بأداء الطاقم الطبي الذي قام بفحص وسحب العينات، وعلى المشاركين في الحملة من كل الاجهزة الأمنية في المحافظة