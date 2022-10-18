العمل تنشر اليوم رابطاً للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل

غزة - الرأي:

قالت وزارة العمل إنها ستنشر مساء اليوم الثلاثاء، رابطا خاصاً باستعلام المسجلين للعمل في الداخل المحتل، من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وذكرت أنها ستقوم بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره.

وقالت الوزارة إنها قامت اليوم بتثبيت النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة، وإنها ستقوم بتحديثها كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين.

وأكدت أنها قامت بإعطاء الأولوية لأصحاب السجلات التجارية المرمزة (غير الحقيقية)، وذلك بإنهاء ملفات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث تم ترشيحها بشكلٍ كاملٍ في الدفعات السابقة، كما قامت بإعطاء الأولوية بزيادة النقاط لباقي أصحاب السجلات التجارية المرمزة، أو لمن قاموا بإغلاق أو الانسحاب من أي سجلاتٍ تجارية انضموا لها خلال الأعوام السابقة.

وقالت إنها بعد تاريخ اليوم الثلاثاء 18/10/2022 لن تقوم بإعطاء أي أولوية لأي ملفات سيتم تغييرها بعد اليوم، وذلك لانتهاء مدة تسوية السجلات التجارية بعد إتاحتها لعدة أشهر، وسيتم التعامل مع أي صاحب سجل يتم تسويته كأي مواطن سجل حديثا على الرابط دون أي أولوية.

وتنوه الوزارة لجميع المواطنين المسجلين أنها تتفهم كافة الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا العظيم، لكنها تؤكد أنها لن تتعامل مع أي حالة استثنائية خارج النظام والدور المعمول به، وذلك لعدم ظلم أيٍ من المواطنين، ولتحقيق العدالة بين الجميع، وتتمنى تفهم مواطنينا حرصنا على خدمتهم دون محاباة أو انحيازٍ، وذلك باستخدام العمل الإلكتروني الكامل دون أي تدخلٍ بشري.

وقال إنه لا يمكن التنبؤ بأوقات أو أعداد الترشيح للأسماء، حيث يقتصر دور الوزارة على ترشيح الأسماء للشئون المدنية، كما تنوه إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل حديثا سيتأخر عرضهم في خدمة الاستعلام لحين استيفاء جميع المعلومات، وترتيبها بالدور وفقا للمعمول به.