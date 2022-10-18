المدهون يناقش العمل الإداري مع قضاة محكمة صلح غزة

غزة-الرأي

ناقش المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء الوضع القضائي والإداري في محكمة صلح غزة، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور خاصة المتعلقة بمعالجة أمد التقاضي وإنهاء الدعاوى المتراكمة ما قبل عام 2015م.



وضم الاجتماع كلًا من رئيس محكمة صلح غزة القاضي محمد فروانة والسادة القضاة محكمة الصلح القاضي بشير الحرتاني والقاضي ياسر نصار والقاضي محمد أبو دان والقاضي علاء طوطح والقاضي محمد سعد ورئيس ديوان رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.



وأوضح رئيس المجلس الأعلى بأن الاجتماع جاء بهدف رسم وتوحيد السياسات العامة واستمرارًا لحلقة التواصل بين رئيس المجلس وأعضاء السلطة القضائية بما يخدم المصلحة العامة وصولًا للعدالة الناجزة.



وشدد المدهون على تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بعدالة الإجراءات وتطبيق القانون على مسافة واحدة بين الخصوم لتحقيق الهدف المطلوب، وهو إعادة الحقوق لأصحابها وبسط العدل بين الناس، عملًا بمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.



وأشار المدهون خلال الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الدعاوى المتراكمة ما قبل عام 2015 وحصرها ووضع جدول زمني لهاء والانتهاء منها قبل نهاية العام العالي 2022م.



واستعرض السادة القضاة سير العمل في المحاكم وأنشطة الخطة التشغيلية والتي كان من أهمها زيارات السجون والتفتيش على النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل، عملًا بالتعميم الصادر عن رئيس المجلس رقم14/2022.