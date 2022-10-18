وكالة الرأي الفلسطينية " العدل" تندد بجريمة حصار نابلس داعية لوقف سياسة العقاب الجماعي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُوقف مواطناً لقيامه بصناعة عسل مغشوش وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تترأس اجتماع مناقشة الدليل الإجرائي للعمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية العمل بالشمال تُنجز مخالصة عمالية جديدة بقيمة 5100 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل بغزة" تُنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة 47870 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يناقش العمل الإداري مع قضاة محكمة صلح غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تنظم لقاءً إرشاديا للراغبين بتسجيل جمعية تعاونية للخدمات السياحية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الوسطى يواصل جولاته على المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تطالب بالتدخل العاجل للافراج عن الاسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

المدهون يناقش العمل الإداري مع قضاة محكمة صلح غزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:56

111
111

غزة-الرأي 

ناقش المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء الوضع القضائي والإداري في محكمة صلح غزة، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور خاصة المتعلقة بمعالجة أمد التقاضي وإنهاء الدعاوى المتراكمة ما قبل عام 2015م.


وضم الاجتماع كلًا من رئيس محكمة صلح غزة القاضي محمد فروانة والسادة القضاة محكمة الصلح القاضي بشير الحرتاني والقاضي ياسر نصار والقاضي محمد أبو دان والقاضي علاء طوطح والقاضي محمد سعد ورئيس ديوان رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.


وأوضح رئيس المجلس الأعلى بأن الاجتماع جاء بهدف رسم وتوحيد السياسات العامة واستمرارًا لحلقة التواصل بين رئيس المجلس وأعضاء السلطة القضائية بما يخدم المصلحة العامة وصولًا للعدالة الناجزة.


وشدد المدهون على تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بعدالة الإجراءات وتطبيق القانون على مسافة واحدة بين الخصوم لتحقيق الهدف المطلوب، وهو إعادة الحقوق لأصحابها وبسط العدل بين الناس، عملًا بمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.


وأشار المدهون خلال الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الدعاوى المتراكمة ما قبل عام 2015 وحصرها ووضع جدول زمني لهاء والانتهاء منها قبل نهاية العام العالي 2022م.


واستعرض السادة القضاة سير العمل في المحاكم وأنشطة الخطة التشغيلية والتي كان من أهمها زيارات السجون والتفتيش على النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل، عملًا بالتعميم الصادر عن رئيس المجلس رقم14/2022.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟