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وزارة العمل تترأس اجتماع مناقشة الدليل الإجرائي للعمل عن بعد

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:06

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غزة-الرأي
نظم المجلس الوطني للعمل عن بعد برئاسة وزارة العمل، ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للعمل عن بعد".


وحضر الورشة كبرى الجهات الممثلة والعاملة في مجال العمل عن بعد من القطاعات المختلفة، حيث ترأس اللجنة رئيس المجلس الوطني للعمل عن بعد أ محمد طبيل، وبحضور أعضاء من المجلس الوطني وعضو المجلس الاستشاري لوزارة العمل في مجالات العمل عن بعد.


وهدفت الورشة لمناقشة الدليل الإجرائي للعمل عن بعد بما ينظم سوق العمل عن بعد، والعلاقة بين العاملين عن بعد والجهات العاملة عن بعد بمختلف تخصصاتها من جهات وسيطة وجهات تعهد ومساحات عمل.


وتواصل وزارة العمل ضمن مسؤولياتها في الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد تنظيم سوق العمل عن بعد، حيث يعتبر الدليل الإجرائي أحد أهم الوثائق المطلوبة لسوق العمل، وسيعمل على تطوير العلاقات مع سوق العمل المحلي في مجال العمل عن بعد بما يعزز التوجه نحو العمل عن بعد في قطاع غزة.
 

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