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اجتماع مشترك لرئيس المجلس الأعلى والجنايات الكبرى وهيئات البداية والاستئناف

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:16

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غزة-الرأي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مشتركًا مع السادة هيئة الاستئناف وهيئة الجنايات الكبرى والبداية، بمشاركة القاضي حسن الهسي، والقاضي أزهري الربعي والقاضي عماد النبيه والقاضي يحيى الفرا والقاضي سامي الأشرم والقاضي وائل كلش والقاضي زياد النمرة والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.


وجاء الاجتماع تقييميًا لدور هيئة الجنايات الكبرى في انخفاض مستوى الجريمة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية منذ نشأتها بقرار مجلس القضاء رقم (4/2022) في فبراير الماضي ورقابة محكمة الاستئناف على الأحكام الصادرة منها وفقًا للقانون.


ويهدف الاجتماع لتوحيد السياسات التي رسمها المجلس للقضايا الجنائية لتحقيق الردع العام في المجتمع الفلسطيني، والقضاء على الجريمة خاصة آفة المخدرات التي تهدد أفراد المجتمع.


من جهته، أكد المستشار ضياء الدين المدهون بأن اصدار الأحكام المشددة ضد تجار المخدرات يسهم في تحقيق الغاية المنشودة بالحد من الجريمة وخوف المجرمين من العقوبة سواء كانوا متعاطين أو مروجين أو تجار، منوهًا بأن الأحكام يجب أن تكون منسجمة مع ما رسمه المشرع لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام.


وبين المدهون بأن السياسات جميعها تصدر عن كافة الهيئات وتنسجم جميعها خلال مراحل التقاضي حتى تكون العقوبة رادعة سعيا للمحافظة على المصلحة العامة.

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