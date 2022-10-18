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تأجيل جلسة النظر بطلب الإفراج المبكر عن ثلاثة أسيرات

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:08

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن محكمة الاحتلال العسكرية أجلت جلسة النظر في الإفراج المبكر عن الأسيرات إسراء الجعابيص ونورهان عواد وملك سليمان، حتى تاريخ 20/12/2022 .

وذكر نادي الأسير في وقت سابق من اليوم أن محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر أو ما تعرف بجلسة (ثلثي المدة) "شليش" عن الأسيرات الثلاث.

يذكر أن الأسيرة ملك سليمان من القدس، اُعتقلت عام 2016، وكانت تبلغ من العمر في حينه (16) عامًا، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة عشر سنوات جرى تخفيضها لاحقًا لتسع سنوات، والأسيرة نورهان عواد من مخيم قلنديا، اُعتقلت عام 2015، وتعرضت لعدة إصابات، وكانت طفلة في حينه، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة 13 عامًا ونصف، جرى تخفيض حكمها لمدة عشر سنوات.

 والأسيرة إسراء جعابيص من القدس وهي من أصعب الحالات الصحية في سجون الاحتلال، اُعتقلت عام 2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من أحد الحواجز العسكرية، مما أدى إلى انفجارها، واشتعال النيران فيها، وأُصيبت إسراء في حينه بحروق خطيرة في جسدها بما نسبته 60%، وفقدت أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وأصدرت محكمة الاحتلال لاحقاً بحقها حُكماً بالسّجن لمدة 11 عاماً، علمًا أنها أم لابن وتواجه أوضاعاً صحية غاية بالصعوبة، وهي بحاجة إلى علاج حثيث وعمليات جراحية، ويماطل الاحتلال حتى الآن في إجرائها.

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