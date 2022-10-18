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حماس: نقدّر جهود ماليزيا بتحرير المختطف الفلسطيني من عصابات الموساد

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:54

غزة - الرأي

أعربت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن تقديرها العالي لجهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها.

وطالبت الحركة في بيان لها على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة للكيان الصهيوني، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.

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