"الشباب والرياضة" تحتفل بتقديم قروض التعليم والزواج

غزة - الرأي:

احتفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتقديم قروض الزواج والتعليم للرياضيين، تحت رعاية عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس، ضمن اتفاقية الشراكة مع بنك الإنتاج الفلسطيني، وجرى صباح اليوم الأربعاء في صالة سعد صايل، حفل الإعلان عن المستفيدين من القروض وعددهم (150) من الرياضيين.

وحضر الحفل جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعماد البطة ممثلا عن بنك الإنتاج الفلسطيني، وخليل الخالدي مدير الشئون الإدارية في البنك، وسعيد أبو سلطان مستشار المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمدراء العامون والمدراء في المجلس.

وأكد جابر عياش في كلمة المجلس الأعلى على أهمية برامج صندوق دعم الرياضيين في دعم الشباب والرياضيين ومنحهم فرصة الاستفادة من برامج ميسرة تخفف عليهم الأعباء الاقتصادية، ووجه الشكر لجهود عبد السلام هنية مساعد عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي قدمها في رعاية وتنفيذ برنامج القروض الحسنة، وتوفير الدعم للقطاع الرياضي.

كما حيا بنك الإنتاج على دورهم في الشراكة والمساهمة في برنامج القرض الحسن للرياضيين.

بدوره، أشاد عماد البطة ممثل بنك الإنتاج بما يقدمه المجلس الأعلى من دعم وبرامج مميزة للقطاع الرياضي، وعبر عن سعادته بالشراكة في رعاية برنامج القرض الحسن، وأكد جاهزية البنك لتقديم برامج أخرى لدعم المجتمع الفلسطيني وخدمة جميع القطاعات.

