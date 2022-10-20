الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله محمد الشوكة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل عائلته بالمدينة.
عاجل |
20 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:29
بيت لحم - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله محمد الشوكة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل عائلته بالمدينة.
09:04مشروبات تمنحك دفعة قوية من الطاقة
09:03تغير المناخ يؤثر على الحطام الفضائى ويزيد كميته.. اعرف التفاصيل
09:02السياحة تنظم مسار توعوي للمعالم التاريخي لطلاب جامعتي فلسطين والأزهر
08:20إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي
08:45"عرين الأسود" تنفذ 3 عمليات إطلاق نار ردًا على استشهاد التميمي