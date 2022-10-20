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الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله محمد الشوكة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل عائلته بالمدينة.

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