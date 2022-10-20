مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة يعقد إجتماعة الشهري

غزة- الرأي

عقد إدارة مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات الصلبة بمحافظي خان يونس رفح والوسطي ، اجتماعه الشهري بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للمجلس بمكب الفخاري الصحي، برئاسة ،د علاء الدين البطة، رئيس مجلس الإدارة - رئيس بلدية خانيونس، و بحضور كلً من السادة أعضاء مجلس الإدارة ،والمدير التنفيذي م. طارق الهباش ،والمستشارين د. على برهوم ،وم. يحيي الأسطل وبحضور أيضا ممثل عن وزارة الحكم المحلي، م. محمد صيام.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارت اللازمة. ومن أبرزها، مناقشة الوضع المالي للمجلس و أخر تطورات مشروع إدارة النفايات الصلبة وايضا إعادة توزيع المبلغ المستقطع من أمانات البلديات في وزارة المالية لتغطية رواتب المجلس .

كما تم مناقشة طلب شركة سطركو لإنشاء وحدة فرز للنفايات في مكب الفخاري .

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الأدارة د. علاء البطة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في متابعة أعمال المجلس وبرامجه وأنشطته فى إدارة النفايات الصلبة.