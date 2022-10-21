"فصائل المقاومة "تنعي الشهيد صلاح بريكي من جنين

نعت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة الشهيد صلاح بريكي الذي ارتقى خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

بدورها ،قالت حركة حماس في تصريح صحفي: "ننعى إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا الشهيد البطل: صلاح بريكي (19 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية، ونعاهد شعبنا أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنّ ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله".

وجددت التأكيد على أنَّ اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة.

وشدّدت على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء الذين قاتلوا العدو واشتبكوا معه بكل بسالة حتَّى الرَّمق الأخير، انتصاراً للمسجد الأقصى وتلبية لندائه.

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها صلاح عبد الله بريكي (19 عامًا) ابن كتيبة جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

وقالت الجهاد "ننعى الشهيد صلاح الذي التحق بقافلة شهداء جنين الذين صنعوا المجد وقدموا واجبهم على طريق القدس، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة سوف تسعر من انتفاضة شعبنا وستكتب نصره على هذا العدو المجرم".

وباركت "الأيدي المباركة لمجاهدي كتيبة جنين في سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الأبطال، الذين يسطرون ملاحم العز والفخار لشعبنا في وجه العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا ومقدساتنا ويتصدون لجنوده ومستوطنيه على امتداد الضفة الباسلة".

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد بريكي ومن أهلنا في جنين البطولة التي باتت علمًا للجهاد والمقاومة، سائلين الله أن يجعل دم الشهيد لعنة على القتلة المجرمين وشفاعة وذخرًا لأهله ومحبيه.

من جهتها ،قالت حركة المقاومة الشعبية: "ندعو للمزيد من العمل المقاوم في الضفة الغربية وإشعال الأرض من تحت أقدام الاحتلال ودحره عن أرضنا الحرة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".

وشددت على أن دماء الشهداء وجراح المصابين أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وبإذن الله ستكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والاحتلال