الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الدهيشة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد أكرم مزهر (22 عاما)، وأحمد خالد أبو حديد (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.