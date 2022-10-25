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5 شهداء و20 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:42

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الضفة المحتلة-الرأي:

 استشهد 5 مواطنين، وأصيب 20 من بينهم 3 بحالة خطيرة، وذلك برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها لمدينة نابلس المحتلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشهداء هم: وديع الحوح أحد قادة ومؤسسي مجموعة "عرين الأسود"، وعلي عنتر، وحمدي شرف، وحمدي القيم ومشعل بغدادي.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة والأجهزة الأمنية، والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال لدخول المنطقة بعشرات الآليات من أكثر محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك 4 إصابات من عناصر الأجهزة الأمنية الذين خاضوا اشتباكًا مع القوة الخاصة الأولى التي تسللت إلى نابلس عبر دوار الشهداء.

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