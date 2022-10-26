وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة": وقف تصدير البندورة للخارج بشكل مؤقت وكالة الرأي الفلسطينية العمل تبحث ملفات هامة مع نقابة المحامين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مدرسة بالقدس بحثاً عن المنهاج الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تنهي الرقابة على موازين معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظم وقفة غضب لشهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظم وقفة غضب لشهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم ثلة من معلمات مدرسة الرملة الأساسية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وهيئة المطاعم تناقشان تعزيز الإستثمار السياحي بالمعالم الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يهنئ المرأة الفلسطينية في يومها الوطني وكالة الرأي الفلسطينية وكالة "الرأي" تستقبل وفداً من وزارة الأسرى والمحررين
أخبار » الأخبار الحكومية

لتسهيل تنقل العمال

"متابعة العمل الحكومي" تُقرر تطوير حاجز بيت حانون

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:35

حاجز بيت حانون
حاجز بيت حانون

غزة- الرأي

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال جلستها الأسبوعية التي عُقدت اليوم الأربعاء، تطوير حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إن قرار اللجنة جاءت لتسهيل آلية سفر وتنقل العمال من وإلى قطاع غزة.

وأوضح الغصين أن تطوير المعبر سيساهم في التخفيف من ازدحام العمال اليومي، وسيعمل على تسهيل تنقلهم بصورة أفضل وأكثر مرونة.

وثمّن وكيل وزارة العمل قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، مؤكدا حرصهم على خدمة جميع أبناء قطاع غزة، والعمل الدائم على التخفيف من معاناتهم بفعل الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع منذ عام 2006.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟