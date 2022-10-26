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الاقتصاد تشارك في إفتتاح مشغل لتصميم والخياطة برفح

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:51

الاقتصاد تشارك في إفتتاح مشغل لتصميم والخياطة برفح
الاقتصاد تشارك في إفتتاح مشغل لتصميم والخياطة برفح

رفح- الرأي

شاركت الادارة العامة للصناعة (دائرة الترخيص الصناعي) بوزارة الاقتصاد، في افتتاح مشغل الوسام لتصميم و خياطة الملابس في مدينة رفح.

وأكدت الوزارة دعمها لمثل هذه الصناعات الوطينة من خلال تشجيع و توفير المنتج المحلي في السوق مما يساعد على انعاش الوضع الاقتصادي و تحريك عجلة الاقتصاد للأمام و تشغيل الأيدي العاملة و زيادة الدخل.

وشددت على أهمية دعمها لأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال القروض الحسنة المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار و تسهيل كافة إجراءات الترخيص و تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت للنهوض بالاقتصاد المحلي.

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