الاقتصاد تشارك في إفتتاح مشغل لتصميم والخياطة برفح

رفح- الرأي

شاركت الادارة العامة للصناعة (دائرة الترخيص الصناعي) بوزارة الاقتصاد، في افتتاح مشغل الوسام لتصميم و خياطة الملابس في مدينة رفح.

وأكدت الوزارة دعمها لمثل هذه الصناعات الوطينة من خلال تشجيع و توفير المنتج المحلي في السوق مما يساعد على انعاش الوضع الاقتصادي و تحريك عجلة الاقتصاد للأمام و تشغيل الأيدي العاملة و زيادة الدخل.

وشددت على أهمية دعمها لأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال القروض الحسنة المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار و تسهيل كافة إجراءات الترخيص و تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت للنهوض بالاقتصاد المحلي.