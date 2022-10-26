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غباين: اعتماد تمويل 17 مشروعاً صغيراً بمبلغ 117 ألف دولار

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:03

غزة- بسام العطار- الرأي

اعتمدت اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة اليوم الأربعاء، الدفعة رقم 111 ضمن الاعلان رقم 3 لسنة 2022م والتي شملت تمويل 17 مشروعاً صغيراً بنظام القرض الحسن، وذلك في إطار دعم المنتجات الوطنية وتعزيز صمود الشباب الفلسطيني وانسجاما مع التوجهات والأولويات الحكومية.

وأوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية علام غباين لـ"الرأي"، أن المشاريع المعتمدة، هي مشاريع صحية وزراعية وخدماتية ومشاريع صناعية في مجال عيادات الأسنان والأثاث والمفروشات وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والكيماوية والمطابع والصيانة والطاقة المتجددة للمشاريع الصناعية وتدوير المخلفات.

وذكر غباين الى أن الهيئة ستستكمل دراسة وتقييم ماتبقى من المشاريع "الدفعة الأخيرة" المسجلة من قبل المواطنين في الاعلان رقم 3 لسنة 2022م خلال الشهر القادم، ومن ثم فتح باب التسجيل لمشاريع جديدة.

كما سيتم خلال الأسبوع القادم إرسال رسائل sms لأصحاب المشاريع التي تم اعتمادها لإبلاغهم بقرار اللجنة واستكمال الأوراق القانونية.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بإرسال رسائل نصية sms تبين سبب الرفض، مع التأكيد على حقهم في تقديم اعتراضات على قرار اللجنة عبر الموقع الإلكتروني www.ipa.ps @هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية – فلسطين.

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