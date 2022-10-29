هل تختلف كمية الزيت من معصرة لأخرى؟ .. المهندس الزراعي يجيب

غزة - الرأي:

ينشط المهندس الزراعي محمود العمصي على صفحته الخاصة في "فيسبوك" بتقديم النصائح للمواطنين والمزارعين على حد سواء، وخاصة فيما يتعلق بموسم الزيت والزيتون الذي نمر به هذا الأيام.

آخر نصائح المهندس محمود كان إجابة على تساؤل يشيع بين المواطن والمزارع وهو "هل تختلف كمية الزيت من معصرة إلى أخرى ؟".

وفي هذا يجيب بـ نعم ولكن كيف، يفصل المهندس الزراعي اجابته عبر التأكد من عدة خطوات خلال مراحل عصر الزيتون وإنتاج زيته.

فيؤكد على أهمية أن تكون مدة العجن لدرس الزيتون الناضج في حدود 30 دقيقة، وللثمار الغير ناضجة مدة أطول من ٣٠ دقيقة قد تصل إلى ٤٠.

ويشدد العمصي على ضرورة الاهتمام بمدة العجن، فهي إن قلت تكون غير كافية لتجميع قطرات الزيت مع بعضها البعض، وإن زادت تؤدي لزيادة نشاط الأنزيمات المحللة للزيت.

ويوضح أن قطرات الزيت تكّون مع الماء محلولاً يؤدي إلى خروج الزيت مع "الزيبار" وهو السائل الموجود بالزيتون منقوص منه الزيت أثناء الفرز.

ويشير العمصي، للحصول على كمية زيت جيدة بأنه يجب الاهتمام بأن تكون رطوبة عجينة الزيتون بنسبة ٥٠%، مؤكداً أنها إن قلت ستحدث صعوبة في تجميع قطرات الزيت، وإن كثرت ستضيع كمية من الزيت مع "الزيبار".

وذكر أن هناك خمسة عوامل تتحكم بجودة الزيت من أنواع الزيتون الثلاثة "سري وشملالي وك18" حيث أن جودة الزيتون تشكل ما نسبته 20% فقط من جودة الزيت.

بينما تشكل العوامل الخمسة الأخرى مع نسب تأثيرها على الزيت هي: نضج الزيتون ٣٠% ، طريقة قطف الزيتون ٥% ، طريقة نقل الزيتون ٥% ، طريقة التخزين ١٠% ، المعصرة ٣٠ %.

وكانت وزارة الزراعة بغزة أعلنت أن أفضل موعد للبدء بقطف ثمار الزيتون هو بتاريخ 13-10 الماضي، وذلك للحصول على أفضل كمية ممكنة من الزيت.

وذكرت أنه يفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت، مشيرة إلى أنه لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15-9-2022.