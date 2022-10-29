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استشهاد شاب.. ومقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية بالخليل

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:22

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 استشهد شاب وقتل مستوطن أصيب آخرين، مساء السبت، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية متطابقة، فإن أحد المصابين قتل بعد أن كانت حالته حرجة، والآخر فوق المتوسطة، وثالث أصيب بحالة طفيفة، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ وتم قتله على الفور، وفق زعمها.

وادعت بعض تلك المصادر، أن هناك شابًا آخر شارك في العملية وجاري البحث عنه.

وقالت القناة العبرية السابعة، "إن إطلاق النار تم باتجاه منزل المتطرف ايتامار بن غفير"، إلا أن القناة 12 العبرية ذكرت أن إطلاق النار وقع في الحي الذي يقطنه داخل مستوطنة كريات أربع.

ونفت لاحقًا مصادر أمنية "إسرائيلية" أن يكون منزل بن غفير تعرض للهجوم، مشيرةً إلى أن العملية وقعت خارج المستوطنة عند أحد الحواجز العسكرية.

فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد أفراد طواقمه أصيب برصاص الاحتلال خلال محاولته الوصول للمكان لإسعاف أحد المواطنين، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه سيارة الإسعاف.

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