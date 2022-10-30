وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تغرس قيم التضامن مع الأسرى وتعزيز الانتماء للوطن وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تبحث ملفات هامة مع مؤسستي "فاتن" و "أصالة" وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تُنفّذ دورة "الإدارة التنظيمية" لمدراء المدارس الجدد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بتجربة الإدارة العامة للصحة النفسية في التدقيق السريري وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العليا تناقش الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعقد لقاءً تشاورياً لبحث تنظيم التعديات على الشارع الرئيس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تدعو المواطنين للمشاركة في معرض الصناعات الغذائية الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد عدة جمعيات تعاونية للوقوف على أوضاعها القانونية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تنفذ رحلة للأطفال لزراعة أشجار الزينة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على الاجتماع التأسيسي لجمعية الخدمات الطبية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مخالفة صريحة للقانون الدولي

الصوراني لـ "الرأي": "حمل المسعفون الإسرائيليون السلاح خلال عملهم جريمة حرب

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:45

غزة – خاص الرأي:

ظهر مسعفون إسرائيليون، أمس السبت، وهم يحملون السلاح أثناء أداء مهامهم في الإسعاف بالضفة الغربية المحتلة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أمس في مستوطنة "كريات أربع" بمدينة الخليل، شوهد عدد من المسعفين "الإسرائيليين" وهم يحملون السلاح في مخالفة واضحة لنص القانون الدولي.

ويحظر القانون الدولي الإنساني على المسعفين حمل السلاح، واعتبره مخالفا لـبروتوكولات الإسعاف الدولية التي ينص عليها القانون.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني: "إن وجود الأطقم الطبية التابعة للاحتلال الإسرائيلي مسلحين سواء كانوا ممرضين أو مسعفين أو أطباء بجانب سيارات الإسعاف الطبية مخالفة صريحة وواضحة وتشكل جريمة حرب وهي صورة بشعة لتوظيف المهن الإنسانية في ارتكاب جرائم حرب بوعي وقرار".

وأضاف الصوراني خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن صور المسعفين "الإسرائيليين" التي ظهرت أمس؛ هي انتهاك فاضح وواضح لاتفاقية جنيف الأولى والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، وجريمة حرب تتحملها دولة الاحتلال وهي كاشفة بشكل واضح لنهج إجرامي طويل لها.

وأكد أن "إسرائيل" ادعت كذبا أن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأطقم الطبية والصحفية وسيارات الإسعاف الفلسطينية أنهم كانوا مسلحين أو يسيئون استخدام سيارات الإسعاف الطبية وذلك لأهداف أمنية.

وأشار إلى أنه يتم وضع الشارات والعلامات التي تميز الأطقم الطبية بهدف تمييزها وحمايتها وضمان عدم استهدافها أو المساس بها، كونها ليست جزءا من المسلحين أو العسكريين أو جزءا من العمليات الحربية، وإذا تم المساس بهم بعد مراعاة كل ذلك فيعتبر جريمة حرب.

1 2 46219274-068f-48c1-bd5e-ee6683973010
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟