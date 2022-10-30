34 عملاً فدائياً ضد الاحتلال بالضفة الغربية خلال الـ24

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصلت العمليات الفدائية المتصاعدة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 34 عملًا مقاومًا بينها عمليتا دهسٍ وإطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووقعت سبع إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين جراء عمليات المقاومة المتصاعدة والتي شملت تفجير عبوات ناسفة والتصدي لأربعة اعتداءات من المستوطنين وتحطيم مركباتهم، إلى جانب المواجهات العنيفة الواقعة في 15 نقطة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة تخلّلها إلقاء الحجارة، إضافة إلى استهداف حاجز الجلمة العسكري بعبوات ناسفة.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في قرية النبي صالح بمدينة رام الله بالعبوات الناسفة، فيما تصدّى الشبان للمستوطنين في قرية أم صفا وحطّموا مركباتهم.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب المستوطنين في منطقة عينابوس بمدينة نابلس، ما أدى إلى تحطيم عدد من المركبات المملوكة للمستوطنين وإصابة مستوطن بجراح.

وشهدت الأغوار الشمالية وتحديدًا مدينة أريحا عملية دهس بطولية، أسفرت عن إصابة خمسة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدّى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه عاموس" في بيت لحم، ما أسفر عن إصابة مستوطن وتحطيم عدد من المركبات، إضافة إلى اندلاع مواجهات عند المدخل الشمالي للمدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون ومنطقة وادي شاهين بمدينة قلقيلية، إلى جانب وقوع عملية إطلاق نار في بلدة بني نعيم ومواجهات في مخيم الفوار وباب الزاوية ومخيم العروب وبلدة حلحلول ومنطقة وادي الغروس وبلدة سعير ومنطقتي قيزون ومفرق أدوريم بالخليل.

وطالت العمليات النوعية تنفيذ عملية دهس في أريحا أدت إلى إصابة خمسة جنود، وإطلاق نار قرب بني نعيم في الخليل، واستهداف حافلة للمستوطنين بالحجارة على مفترق أدوريم.