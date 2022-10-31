وزارة الأسرى: الاحتلال يفرض عقوبات على الأسيرات بسجن "الدامون"

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن إدارة سجن "الدامون" فرضت عقوبات جماعية على الأسيرات أبرزها منعهن من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع أهاليهن، ومنع زيارة المحامين.

وأضافت الوزارة، أن الأسيرات يواصلن منذ يوم الخميس الماضي إغلاق القسم احتجاجًا على استمرار سياسة الإهمال الطبي ومواصلة عزل الأسيرتين أزهار عساف ونوال فتيحة.

وذكرت أن جلسة حوار منتظرة اليوم مع إدارة سجن الدامون لوقف العقوبات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل يوم الخميس وتلبية مطالب الأسيرات المتمثلة في وقف سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وتحسين ظروف الحياة المعيشية للأسيرات.