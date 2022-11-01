وزارة الأسرى والمحررين: الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير رائد ريان

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى في غزة يوم الثلاثاء، إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري للمرة الثالثة ولمدة ست أشهر بحق الأسير رائد ريان الذي خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 113 يومًا.

وأكدت الوزارة أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير ريان يوم الخميس المقبل حسب الاتفاق الذي بموجبه أنهى إضرابه عن الطعام في شهر يوليو الماضي.

ولفتت إلى أن 40 أسيرًا في سجني عوفر والنقب يهددون ببدء إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من مساء اليوم احتجاجًا على تجديد الاعتقال الإداري للأسير ريان، "وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة 19 يومًا خلال شهر أكتوبر، وإدارة السجون بعدم تجديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرتين للأسير".

والمعتقل ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو في القدس، معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.