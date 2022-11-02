بعد فرز 62% من الأصوات .. تقدم كبير لكتلة نتنياهو على منافسيه

القدس المحتلة - الرأي

أظهر فرز 62% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ25، تعزيز فوز معسكر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مع تغييرات ملحوظة على توزيع المقاعد بين الأحزاب اليهودية، وسط تراجع قوة أحزاب المعسكر المناوئ برئاسة يائير لبيد، وفقا للمعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فإنه حتى الساعة 7:22 صباحا، تم فرز 3020710 أصوات التي تشكل 62% من مجمل الأصوات الحقيقة، وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.

وحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب "شاس" برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%.

كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.38%، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.6%.

وأظهرت النتائج أن 3 أحزاب تقترب من نسبة الحسم، هي حزب "ميرتس" برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.17%، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 2.75%، بينما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، حصلت على 2.47% من الأصوات.

وبحسب النتائج المحدثة، وفرز نحو 45% من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 32 مقعدا، "ويش عتيد" 25 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 15 و"المعسكر الوطني" 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس" 12 مقعدا.

بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو"، وحزب العمل، والجبهة والتغيير، حصل كل حزب على 5 مقاعد.

وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 66 مقعدا، وعسكر لبيد على 49 مقعدا، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة.