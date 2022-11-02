الاحتلال يهدم منزلين في جنين وبيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء، في قرية جلبون شمال شرق جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزل خالد جمال أبو الرب، بحجة عدم الترخيص.

ولفتت المصادر أن المنزل يتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، ويقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين في القرية.

وعقب عملية الهدم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون وقوع إصابات.

في ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا آخر في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت صفحات محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة "حي اسميع"، وهدمت منزل عثمان الشويكي المكون من طابق وتبلغ مساحته 120 مترا مربعاً، بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن منطقة عين جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم عشرات المنازل والأسوار الاستنادية والغرف الزراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل عنها.