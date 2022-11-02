أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

08:27بعد فرز 62% من الأصوات .. تقدم كبير لكتلة نتنياهو على منافسيه

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟