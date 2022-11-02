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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة قائمة بأسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية لهذا اليوم.

وجاءت متوسط أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، كما يلي:

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