أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:36
غزة – الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة قائمة بأسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية لهذا اليوم.
وجاءت متوسط أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، كما يلي:
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