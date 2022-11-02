"الإعلامي الحكومي" يُنظم جلسة لعرض كتاب"أوبرلين"

غزة- الرأي- عاهد علوان:

نظم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، جلسة لعرض كتاب "مثول زعماء إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية" للكاتب الفرنسي: د. "كريستوف أوبرلين".

وحضر الجلسة المسائية لفيفً من الكتاب والصحفيين والذين يمثلون عددًا من المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة بقطاع غزة.

ورحب مدير العلاقات العامة بالمكتب، أ. محمود الفرا، بالكاتب الفرنسي د. "كريستوف أوبرلين" وبصديقه الطبيب، د. محمد الرنتيسي، وبالحضور المميز، مثنيًا على الكتاب والقضايا اللافتة التي طرحها والتي تهم القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وبدوره عرج د. الرنتيسي، على مسيرة الكاتب في خدمة القضية الفلسطينية، والظروف التي مر بها في قطاع غزة، وإصراره على مناصرة القضية في كافة المحافل الدولية التي زارها وشارك في لقاءتها.

من جانبه تحدث الكاتب د. "كريستوف أوبرلين"، عن الدور الذي لعبه على مدار السنين في نصرة القضية الفلسطينية قانونيًا وأمام المحافل الدولية المختلفة، مشيرًا لأبرز المشاكل التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية في مخاطبة العالم.

وعرج على أبرز القضايا الفلسطينية، التي عُرضت على محكمة الجنايات الدولية والعراقيل التي واجهت تلك القضايا سواءً العراقيل الخارجية أو الداخلية.

وتحدث الكاتب عن الأجزاء والفصول التي تناولها الكتاب، والقضايا التي طرحها والمواقف الشخصية التي واجهت الكاتب من مختلف القضايا.

وركز د. "كريستوف أوبرلين"، على تقاعس السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية عن تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال.

والجدير ذكره أن الكاتب د.كريستوف أوبرلين، هو طبيب جراح في تخصص نادر يأتي برفقة بعثة طبية بشكل دوري لإجراء عمليات جراحية لمرضى قطاع غزة.

وفي ختام الجلسة تم فتح باب النقاش للحضور والذين طرحوا بدورهم جوانب مختلفة من القضية، وتم توزيع نسخ من الكتاب بتوقيع الكاتب د. "كريستوف أوبرلين".