وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يتعامل مع 148 حريقًا خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنعي الراحلة المناضلة فاطمة برناوي وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تواصل مكافحة التهرب الضريبي على معبر أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع مساعدات نقدية على متضرري العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً لمجلس أولياء الأمور المركزي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم مشروع أندية "STEM" وكالة الرأي الفلسطينية قطاع غزة يُسجّل 4196 مولوداً جديداً خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وفاة أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُنظم معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع "STEM"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:57

الشهيد سلامة
الشهيد سلامة

جنين - الرأي

 استشهد، ظهر الخميس، الشاب فاروق جميل سلامة (25 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة برام الله، إن الشاب سلامة وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا.

وأضافت الوزارة، أن ثلاثة مواطنين آخرين أصيبوا بجراح طفيفة برصاص الاحتلال، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟