شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

جنين - الرأي

استشهد، ظهر الخميس، الشاب فاروق جميل سلامة (25 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة برام الله، إن الشاب سلامة وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا.

وأضافت الوزارة، أن ثلاثة مواطنين آخرين أصيبوا بجراح طفيفة برصاص الاحتلال، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.