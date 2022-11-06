قسم الطوارئ بمجمع ناصر ينقذ حياة شاب توقف قلبه لـ ٣٥ دقيقة

غزة-الرأي

تمكن الفريق الطبي بقسم طوارئ مجمع ناصر من إنقاذ حياة شاب في العقد الثالث من عمره وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من ألم في الصدر، وبعد دقائق حصل توقف مفاجئ للقلب على إثر اشتباه جلطة قلبية.

وأوضح د. محمد قنديل استشاري الطواري ورئيس القسم أنه تم البدء بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم عبر فريق متكامل من الأطباء والتمريض وفق أحدث البروتوكولات العلاجية وتم إعطاؤه ١٥ صدمة كهربائية والتعامل مع الرجفان البطيني باستخدام عقار ال Lidocaine لوقف الرجفان الجامح بين الصدمات الكهربائية بشكل أساسي مع بدء مذيب الجلطات قبل عودة القلب للنبض مرة أخرى.

واضاف : "عند استعادة النبض تم تحويله بالتعاون مع د. أشرف شعث بمرافقة د. أحمد الزقزوق مباشرة لقسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي خلال ٣٠ دقيقة حيث تم اجراء قسطرة قلبية عاجلة وفتح الشريان التاجي المغلق والمريض الآن بصحة جيدة ويتلقى رعاية طبية في قسم القلب بمجمع ناصر.