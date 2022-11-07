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لعام 2022

وزارة الأسرى تعلن عن أسماء أسرى غزة الناجحين في الثانوية العامة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:29

وزارة الأسرى تعلن عن أسماء أسرى غزة الناجحين في الثانوية العامة
وزارة الأسرى تعلن عن أسماء أسرى غزة الناجحين في الثانوية العامة

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأسرى بغزة يوم الإثنين، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لأسرى من قطاع غزة، استطاعوا اجتياز الامتحان بنجاح لعام 2022، بعد تقديمها داخل سجون الاحتلال.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن الأسرى الناجحين في الثانوية العامة هم:

1. الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من جباليا (بمعدل 69%).

2. الأسير خالد خليل السيلاوي من بيت لاهيا (بمعدل 65%)

3. الأسير سالم زياد أبو ظاهر من خانيونس (بمعدل 78%)

4. الأسير سليمان محمد كساب من خانيونس (بمعدل 69%)

5. الأسير عامر فريد أبو جراد من بيت حانون (بمعدل 60%)

6. الأسير محمد حسن أبو غرابة من دير البلح (بمعدل 71.5%)

7. الأسير موسى جابر أبو زيد من دير البلح (بمعدل 61%)

8. الأسير المحرر حديثًا عبد الله سليم أبو ظاهر من دير البلح (بمعدل 68.6%).

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