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ليفربول يكرم وفادة ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:07

ليفربول يكرم وفادة ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية (فيديو)
ليفربول يكرم وفادة ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية (فيديو)

أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه ساوثهامبتون، بتغلبه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما امس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة السادسة من انطلاقة صفارة البداية. ورد المهاجم الإسكتلندي تشي آدمز بهدف التعادل عد ثلاث دقائق فقط.

ومن ثم أحرز المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز هدفين متتاليين "للريدز" في الدقيقتين (21 و42) من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين أيضا، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني نادي ساوثهامبتون بالهزيمة الرابعة على التوالي، وتجمد رصيد عند 12 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، متقدما بفارق نقطتين على متذيل الترتيب فريق وولفرهامبتون قبل مباراته في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، أمام المتصدر أرسنال برصيد 34 نقطة.

المصدر: RT 

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