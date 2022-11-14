وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تناقش الإمكانات المتاحة لمواجهة المنخفضات الجوية وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي إلى "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تنقذ أحد الصيادين انقلب مركبه داخل البحر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يشرف على حملة كنس شارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يتفقد برنامج " أوائل و قادة" بمدرسة دلال المغربي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش ميثاق متلقي الخدمة بمؤسسات الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية السياحية تؤكد على تعزيز البيئة الإيجابية للاستثمار المحلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2393) الاثنين14نوفمبر2022 وكالة الرأي الفلسطينية غزة: الحكم بالسجن المؤبد على أحد أخطر تجار المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ماضون على درب المقاومةِ وفاءً للشهداء ودفاعاً عن شعبنا
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان "المختصر في قواعد الإملاء"

المدهون يشارك في إشهار كتاب للأسير يحيى شريدة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:46

حفل إشهار حفل كتاب الأسير يحيى شريدة من طوباس بعنوان "المختصر في قواعد الإملاء"
حفل إشهار حفل كتاب الأسير يحيى شريدة من طوباس بعنوان

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة أ. بهاء الدين المدهون، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال جزء أصيل من مقاومة وتضحيات شعبنا، ولا زالوا في الطليعة المتقدمة لمواجهة هذا  الاحتلال الغاشم.


جاء ذلك، خلال كلمة له في حفل إشهار كتاب "المختصر في قواعد الإملاء" للأسير يحيى شريدة، من طوباس، الذي نظمته  وزارة الأسرى والمحررين، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومنتدى الإبداع الثقافي.

و هنأ  المدهون، الأسير يحيى شريدة، بهذا الإنجاز العلمي الجديد، ومعبراً عن الفخر والاعتزاز  بهذا الجهد الدؤوب الذي يسطره الأسرى داخل السجون في الجانب العلمي وتطوير القدرات.

 وقال الدهون:"الأسرى يُشعون لنا نورهم من وسط العتمة والظلم ولم يستسلموا لمكر الاحتلال وجبروته، وسبقت قدراتهم كل محاولات التثبيط والإحباط، وأحالوا محنة الأسر إلى منحة، والسجون إلى جامعات وقلاع علمية".

 وأضاف:"نحن اليوم لا نشهر كتاباً بل نشهر قضية الأسرى بكل تفاصيلها، الذين ضحوا وتركوا كل ملذات الدنيا للدفاع عن شعبهم وقضيتهم.

وتابع المدهون :"ما سمعناه مؤخراً من قادة الاحتلال ومتطرفيه يؤكد أن إدارة المعركة مع الأسرى يديرها الاحتلال من أعلى المستويات السياسية، والفترة المقبلة قد تكون صعبة لذلك علينا أن نكثف جهودنا وأن نتكاتف من أجل إحباط أي محاولة للإستفراد بالأسرى".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟