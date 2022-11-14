المدهون يشارك في إشهار كتاب للأسير يحيى شريدة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة أ. بهاء الدين المدهون، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال جزء أصيل من مقاومة وتضحيات شعبنا، ولا زالوا في الطليعة المتقدمة لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم.



جاء ذلك، خلال كلمة له في حفل إشهار كتاب "المختصر في قواعد الإملاء" للأسير يحيى شريدة، من طوباس، الذي نظمته وزارة الأسرى والمحررين، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومنتدى الإبداع الثقافي.

و هنأ المدهون، الأسير يحيى شريدة، بهذا الإنجاز العلمي الجديد، ومعبراً عن الفخر والاعتزاز بهذا الجهد الدؤوب الذي يسطره الأسرى داخل السجون في الجانب العلمي وتطوير القدرات.

وقال الدهون:"الأسرى يُشعون لنا نورهم من وسط العتمة والظلم ولم يستسلموا لمكر الاحتلال وجبروته، وسبقت قدراتهم كل محاولات التثبيط والإحباط، وأحالوا محنة الأسر إلى منحة، والسجون إلى جامعات وقلاع علمية".

وأضاف:"نحن اليوم لا نشهر كتاباً بل نشهر قضية الأسرى بكل تفاصيلها، الذين ضحوا وتركوا كل ملذات الدنيا للدفاع عن شعبهم وقضيتهم.

وتابع المدهون :"ما سمعناه مؤخراً من قادة الاحتلال ومتطرفيه يؤكد أن إدارة المعركة مع الأسرى يديرها الاحتلال من أعلى المستويات السياسية، والفترة المقبلة قد تكون صعبة لذلك علينا أن نكثف جهودنا وأن نتكاتف من أجل إحباط أي محاولة للإستفراد بالأسرى".