مجمع الشفاء: انقاذ شخص تعرض لإصابة بالغة في الصدر

غزة- الرأي:

تمكن فريق جراحي بمجمع الشفاء الطبي، من انقاذ حياة شاب ثلاثيني تلقى عدة طعنات في الشق الأيسر من الصدر، حيث تم تحويله من مستشفى شهداء الأقصى.

استشارى جراحة الصدر بالشفاء ، د.رائد العرينى، قال: "فور وصول المريض تم إدخاله غرفة العمليات واستكشاف تجويف الصدر الأيسر حيث فقد المريض ما يزيد عن ٣ لتر دم ناجمة عن الاصابة المباشرة للشرايين الرئيسة المتفرعة من الشريان الأورطي، وكذلك إصابة الرئة اليسرى في كلا الفصين العلوي والسفلي".

وأضاف:"تم السيطرة على النزف واعادة ترميم الرئة وايقاف النزف وتعويضه بما يلزم من الدم خلال عملية جراحية استمرت قرابة الساعتين ونصف الساعة كونها تحتاج إلى دقة ومهارة عالية".

وأشار د. العريني أنه تم ادخال المريض قسم العناية المركزة ومن ثم نقله إلى القسم بعد استقرار حالته، حيث مغادرته المشفى بصحة جيدة.