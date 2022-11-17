وكالة الرأي الفلسطينية إصابات باعتداء للمستوطنين على المركبات جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر إغلاق المسجد الإبراهيمي غداً بحجة الأعياد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية عشرات العائلات الفلسطينية مهددة بالتهجير في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تفتتح مسجد خليل الوزير غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكرّم المدارس الفائزة بجائزة أفضل انطلاق للعام الدراسي الحالي وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة العسكرية" تختتم دورة "الضبط القضائي" لضباطها وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تناقش تفعيل دور مجلسها الاستشاري الفصائلي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "تعزيز المعرفة بمستوى الأداء الرقابي"
أخبار » الأخبار الحكومية

إصابات إثر حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار جهاز الدفاع المدني في الشمال أن طواقمه تتعامل مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا، ووجود إصابات في المكان.

يُتبع...

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟