إصابات إثر حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا

غزة – الرأي:

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار جهاز الدفاع المدني في الشمال أن طواقمه تتعامل مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا، ووجود إصابات في المكان.

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