حالة التوتر تسود أقسام سجن "النقب"

قال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام سجن "النقب"، على إثر تفتيشات استفزازية قامت بها إدارة السجون ليلة أمس.
وذكرت أن تلك الإجراءات تستهدف استقرار الأسرى والتنكيل بهم، وهي ضمن إجراءات متكررة في يومي الجمعة والسبت.
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19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:20
غزة - الرأي:
قال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام سجن "النقب"، على إثر تفتيشات استفزازية قامت بها إدارة السجون ليلة أمس.
وذكرت أن تلك الإجراءات تستهدف استقرار الأسرى والتنكيل بهم، وهي ضمن إجراءات متكررة في يومي الجمعة والسبت.
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