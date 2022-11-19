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حالة التوتر تسود أقسام سجن "النقب"

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:20

اقتحام غرف الأسرى
اقتحام غرف الأسرى

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام سجن "النقب"، على إثر تفتيشات استفزازية قامت بها إدارة السجون ليلة أمس.

وذكرت أن تلك الإجراءات تستهدف استقرار الأسرى والتنكيل بهم، وهي ضمن إجراءات متكررة في يومي الجمعة والسبت.

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