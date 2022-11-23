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الاحتلال يعتقل فتى من الخليل المحتلة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:55

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاربعاء، فتى من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى منتصر رائد أبو ارميلة بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال تواجده بمنطقة "الكرنتينا" جنوب مدينة الخليل .

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