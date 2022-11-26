النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2401) السبت 26/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تحذر من خطورة الاتفاق بين نتنياهو و”اليمين المتطرف”

حماس": الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستتبنى سياسات عنصرية وفاشية

أخبار إسرائيلية

أمنيون إسرائيليون يتوقعون “انتفاضة ثالثة” وإقرار بأن “هاكرا إيرانيا” اخترق كاميرات المراقبة في القدس

بن غفير يتولى وزارة الأمن الإسرائيلية بصلاحيات موسعة

مسؤول سابق في {الشاباك}: صعود اليمين في إسرائيل تقابله زيادة التطرف والهجمات

لن تتكرر "هبة الكرامة".. بن غفير: صلاحيات واسعة ستكون لوزارة الأمن القومي

استطلاع: غالبية إسرائيلية تستبعد نجاح حكومة نتنياهو في إيجاد حل لوقف العمليات

يديعوت: 7 أسباب تمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي: هدم إسرائيل مدرسة فلسطينية في مسافر يطا “غير مقبول”

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

خلافات بين اتحاد الموظفين وإدارة “الأونروا”.. وتهديدات بالإضراب المفتوح

مستوطنون يحرقون 5 مركبات فلسطينية غربي القدس

حكومة اليمين المتطرفة تطرق الأبواب بمخططات استيطانية خطيرة لتنفيذ الضم والاستيلاء على مناطق “ج”

الشرق الأوسط

مسؤول سابق في {الشاباك}: صعود اليمين في إسرائيل تقابله زيادة التطرف والهجمات

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقفة احتجاجية في إسرائيل ضد مُخطط لتهجير 1400 فلسطيني من «يافا»

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية

الشروق المصرية

السلطة الفلسطينية: تفاهمات نتنياهو مع أحزاب اليمين تهدد بنتائج كارثية

وزير خارجية فلسطين: مصر دائما الدولة التي نعتمد عليها في توفير الدعم والإسناد لقضيتنا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

منى ماضي.. قهرت البطالة بالعودة إلى الأرض واستثمار ترابها السخي

تأمين موقع انهيار مقطع من شارع في رام الله

لجنة فلسطين تعقد اجتماعها الثاني لبحث مستجدات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال

ترقب في أوساط أهالي سيلة الظهر من عودة المستوطنين لـ "حومش"

الحياة الجديدة

الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من جرائمهم بحق أبناء شعبنا

أريحا: ورشة عمل توصي ببناء شراكات استراتيجية بين صندوق النفقة والإعلام

الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبة ويقتحم قريتين في جنين

وزير الخارجية يلتقي مسؤولين ووزراء أوروبيين في برشلونة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها العُماني سبل تعزيز التعاون المشترك

جريدة الأيام

الاحتلال يقمع مسيرات الجمعة الجماهيرية في محافظات عدة ووقوع إصابات

»نتنياهو يرضخ لبن غفير ويمنحه حقيبة "الأمن الداخلي" بصلاحيات موسعة

»غانتس: نتنياهو يقيم جيشاً خاصاً لبن غفير في الضفة

»الخليل: جنود الاحتلال يعتدون على ناشطين يساريين إسرائيليين

»إسرائيل تعزّز الحماية على مسؤوليها في الخارج خشية اغتيالهم

»عصابة "تدفيع الثمن" تحرق ثماني مركبات في أبو غوش وعين نقوبا

»توقع انحسار المنخفض الجوي اليوم وأضرار تلحق بمنشآت زراعية في غزة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

قناة عبرية: هكذا تم اختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بتفجيرات القدس

التعليم بغزة تكشف حقيقة تعطيل الدوام اليوم بفعل المنخفض الجوي

مراسل إسرائيلي من قطر: سائق حافلة أنزلنا في مكان مجهول وصاحب مطعم طردنا (فيديو)

هل تنجح حكومة نتنياهو في إيجاد حل لوقف موجة العمليات ؟

هوس التفجير".. مئات الإنذارات بوجود أجسام مشبوهة في القدس

كتيبة بلاطة تعلن استهداف قوات الاحتلال فجر اليوم

عرب 48

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

الاحتلال يعتقل فتى قرب نعلين بعد إصابته بالرصاص الحي

هدم منشآت زراعية بالضفة واستهداف للصيادين بغزة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 26 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2002م اغتيال علاء الصباغ قائد كتائب شهداء الأقصى وعماد النشارتي قائد كتائب عز الدين القسام في جنين.

ý 2001م عملية استشهادية في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة إيرز التي تفصل قطاع غزة عن أراضي فلسطين المحتلة، حيث قام تيسير العجرمي من كتائب القسام بتفجير نفسه وسط الجنود الصهاينة، مما أسفر حسب اعتراف العدو، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح والشهيد عن مخيم جباليا.

ý 2000م ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيالٍ جديدة استهدفت خمسة من أبناء حماس في مدينة قلقيلية قرب قرية حبلة .. و الشهداء هم : فتحي زهران (22معاماً) ، و محمود يوسف العدل (28 عاماً) ، و زياد سلمي (17 عاماً) ، و مهدي قاسم جبر (16 عاماً) ، و محمد أبو عدوان (20 عاماً) .

ý 1990 م مقتل خمسة جنود إسرائيليين في هجوم شنه فدائيون على وحدة احتلالية إسرائيلية في بلدة "شبعا" جنوب لبنان.

ý 1988م الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الجمعية العامة إلى الانتقال إلى المقر الأوروبي لها في جنيف، حتى يتمكن الرئيس عرفات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة.

ý 1986 م مقتل وجرح خمسة وثلاثين جنديا في هجوم على معسكر إسرائيلي في كريات شمونة نفذه الفدائي خالد أكر بطائرة شراعية. تبنت العملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.

ý 1986م عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية (عملية الخالصة) حيث قام خالد أكر من الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بتنفيذ عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية وذلك على معسكر للعدو الصهيوني في الخالصة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 35 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.

ý 1985 م مقتل وجرح خمسة عشر متعاونا من ميليشيا جنوب لبنان (التي تديرها إسرائيل ويرأسها أنطوان لحد) في عملية فدائية نفذتها حميدة مصطفى.

ý 1976 م منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تندد في قرار لها بمحاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلية تغيير المعالم التاريخية لمدينة القدس القديمة (احتلت عام 1967).

ý 1973م انعقاد القمة العربية السابعة في الجزائر وقد عقدت هذه القمة بعد حرب أكتوبر والمقاطعة العربية للدول الغربية ووقف ضخ البترول للغرب في نفس الوقت انضمت موريتانيا إلى جامعة الدول العربية.